V prometni nesreči na območju Grosuplja umrl 26-letnik

Grosuplje, 26. maja - Na območju Grosuplja je danes okoli 6. ure v prometni nesreči umrl 26-letni voznik osebnega vozila. Po do sedaj znanih podatkih je vozil po cesti od Žužemberka proti Zagradcu. Vozilo je v naselju Fužine zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo in se nato večkrat prevrnilo ter trčilo v betonsko ograjo ob vozišču, so sporočili s PU Ljubljana.