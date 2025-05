Vreme: Spremenljivo oblačno

Ljubljana, 26. maja - Danes bo spremenljivo oblačno, dopoldne sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne v zahodnih in severnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo kaže na sprva sončno vreme, proti večeru nas bo od severa prešel pas ploh in neviht. Padavine bodo nato ponoči hitro ponehale. V četrtek kaže na deloma sončno vreme, verjetnost za kakšno ploho bo majhna.

Vremenska slika: Nad Alpe in naše kraje sega pri tleh iznad Atlantika območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje potujejo v severozahodnem zračnem toku blizu naših krajev. K nam z vetrovi severnih in zahodnih smeri doteka bolj nestabilna zračna masa.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, ponekod ob zapihal severni veter. Predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo ob severnem Jadranu. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v krajih zahodno in severno od nas bodo nastale posamezne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes in v torek bo obremenitev zaradi vremena majhna, pri posameznikih pa lahko zmerna in vezana na nestanovitno vreme s plohami in nevihtami.