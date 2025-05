Reporter o Janezu Janši (26. 5.)

Ljubljana, 26. maja - Silvester Šurla v komentarju Državo bi vzeli nazaj piše o Janezu Janši, ki so ga člani SDS znova izbrali za svojega vodjo. Avtor poudarja, da se vsa slovenska politika še vedno vrti okoli Janše, ki diktira politično dogajanje v državi in najbolj polarizira volilno telo, saj ima goreče podpornike in goreče nasprotnike.