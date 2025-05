Začenja se gradnja vodovodnega sistema Šempeter v Savinjski dolini

Prebold, 26. maja - Junija bo stekla gradnja vodovodnega sistema Šempeter v Savinjski dolini, s katerim želijo vzpostaviti kakovosten in energetsko učinkovit sistem za oskrbo s pitno vodo na območju občin Prebold, Žalec in Polzela. Vrednost projekta je 1,7 milijona evrov, so sporočili iz Studia Forma Žalec. Dela bo izvajalo podjetje Sial GP z Gomilskega.