V ZDA obeležili peto obletnico smrti Georgea Floyda

Minneapolis, 26. maja - V ZDA so v nedeljo obeležili peto obletnico smrti Georgea Floyda, ki ga je v Minneapolisu ubil policist, kar je po ZDA povzročilo velike proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi in širše proteste proti simbolom rasizma v državi. Floyda se je v nedeljo spomnilo nekaj demokratskih politikov in nekaj ljudi v Minneapolisu, poročajo mediji.