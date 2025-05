Juventus v ligo prvakov, Fiorentina prehitela Lazio

Rim, 25. maja - V italijanski nogometni ligi so znani vsi udeleženci evropskih tekmovanj za prihodnjo sezono in klubi, ki se poslavljajo od prvoligaškega statusa. V ligo prvakov se je kot zadnji uvrstil Juventus, v boju za konferenčno ligo pa je Fiorentina prehitela Lazio. Izpadla sta še Empoli in Venezia Domna Črnigoja, ki pa od decembra ni igral za Benečane.