Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. in 25. 5.)

Ljubljana, 25. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o neuspehih Primoža Rogliča na 14. in 15. etapi dirke, kjer je močno zaostal in zdrsnil na deseto mesto v skupnem seštevku. Poročale so tudi o uspehu slovenskega metalca diska Kristjana Čeha, ki je zmagal v metu diska na zagrebškem mitingu zlate serije svetovne atletike.