Pregled - šport, 25. 5. (nedelja)

ASIAGO - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 15. etapi dirke po Italiji, ki jo je dobil Španec Carlos Verona, izgubil minuto in pol v primerjavi s tekmeci za skupno zmago in je v skupnem seštevku zdrsnil na deseto mesto. Po etapi je Val 202 s prizorišča poročal, da je nadaljevanje Gira za 35-letnega Zasavca pod vprašajem, dokončna odločitev pa bo padla v ponedeljek. V seštevku je v vodstvu ostal Mehičan Isaac del Toro, ki ima pred Britancem Simonom Yatesom 1:20 minute

RABAT - Slovenska atletinja Tina Šutej je na četrtem mitingu diamantne lige v sezoni zasedla drugo mesto. V maroškem Rabatu je v skoku s palico preskočila 4,63 m in zaostala le za Američanko Katie Moon, ki je v zadnjem poskusu zmogla 4,73 m. Šutej, ki je bila edina Slovenka v Rabatu, je v seštevku discipline zdaj tretja skakalka s palico.

PTUJ - Kristjan Čeh je na atletskem mitingu na domačem Ptuju, kjer se je začela letošnja mednarodna liga Telekom Slovenije, v metu diska zmagal z 72,11 metra in se povsem približal svojemu slovenskemu rekordu. Tega je dosegel dan prej v Zagrebu, ko se je z 72,34 m povzpel na šesto mesto vseh časov.

DUNAJ - Šentjernejčanka Klara Lukan je na 37. cestnem teku na pet kilometrov v okviru množične prireditve na Dunaju zasedla tretje mesto s časom 15:15,06. S tem je končala zelo uspešno sezono cestnih tekov. Zmagala je Kenijka Rutah Gitonga 14:55,9, druga je bila Ester Chebet iz Ugande s 15:04,08.

POZNANJ - Na Poljskem se je zaključila druga tekma za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah v sezoni 2025, zadnji tekmovalni dan pa je bila slovenska ekipa z izkupičkom lahko zadovoljna. Anja Osterman je osvojila bron na 200 m, dobre rezultate pa so zabeležili tudi preostali reprezentanti.

KIDRIČEVO - Nogometaši Triglava so si v zadnjem krogu 2. SNL priigrali priložnost, da se vrnejo v elitno druščino slovenskega nogometa. Z zmago 2:1 nad prvakom, Aluminijem iz Kidričevega so obdržali drugo mesto na razpredelnici in se uvrstili v dodatne kvalifikacije za dopolnitev Prve lige Telemach. V njih se bodo na dveh tekmah merili z Domžalami, ki so v elitni ligi zasedle deveto mesto. V nedeljskih tekmah Prve lige Telemach je Nafta z 1:0 v gosteh premagala Maribor, a ostala zadnja, Celje in Domžale sta igrala 1:1, Koper pa je v gosteh s 3:1 ugnal Muro.

MADRID - Slovenec Jan Oblak je postal najuspešnejši vratar v zgodovini španskega nogometnega prvenstva. S šesto osvojeno nagrado zamora, ki jo prejme vratar z najnižjim odstotkom prejetih zadetkov v sezoni, je prehitel legendarna čuvaja mreže Barcelone Victorja Valdesa in Antonia Ramalletsa. Dvaintridesetletni kapetan slovenske reprezentance, ki je že od 2014 član Atletico Madrida, je štiri tovrstne nagrade dobil med letoma 2016 in 2019, eno pa 2021.

HAMBURG - Nemški Flensburg je drugič zapovrstjo zmagovalec rokometne evropske lige, potem ko je na zaključnem turnirju v Hamburgu v finalu ugnal Montpellier z 32:25. Do evropske lovorike sta tako prišla dva Slovenca, trener Aleš Pajovič in krožni napadalec Blaž Blagotinšek. Staš Skube je s Francozi ostal brez tako želene prve lovorike v tem tekmovanju.

ABU DABI - Košarkarji Fenerbahčeja so drugič v zgodovini postali evropski klubski prvaki. V finalu zaključnega turnirja evrolige v Abu Dabiju so premagali Monaco z 81:70.

STOCKHOLM - Hokejska reprezentanca ZDA je svetovni prvak za leto 2025. V finalu svetovnega prvenstva elitne skupine je v Stockholmu po podaljšku premagala Švico z 1:0. Za ZDA je to prva zlata medalja po letu 1960. Bron je osvojila Švedska, ki je popoldne premagala Dansko s 6:2.

SILVERSTONE - Italijan Marco Bezzecchi z Aprilio je zmagovalec dirke motociklističnega svetovnega prvenstva razreda motoGP v Silverstonu. Drugi je bil Francoz Johann Zarco iz ekipe Honda LCR, tretji pa vodilni v seštevku sezone Španec Marc Marquez z Ducatijem. V seštevku sezone je Marc Marquez še povečal vodstvo, zdaj ima na prvem mestu 196 točk, 25 več od brata Alexa na drugem. Ta je bil danes šesti.

MONACO - Britanec Lando Norris z McLarnom je zmagovalec klasične dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Monaku. Na ulični preizkušnji v Monte Carlu je bil drugi domačin Charles Leclerc s Ferrarijm, tretji pa vodilni v seštevku sezone Avstralec Oscar Piastri z McLarnom.