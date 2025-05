Barcelona šampionsko končala sezono treh naslovov

Bilbao, 25. maja - Nogometaši Barcelone so z zmago 3:0 v Bilbau končali sezono 2024/25, v kateri so osvojili vsa tri domača tekmovanja. V španskem prvenstvu so drugouvrščeni Real Madrid prehiteli za štiri točke, najhujšega tekmeca pa so premagali tudi v finalu kraljevega pokala in superpokala.