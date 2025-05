Kranjski Triglav po zmagi nad prvaki v kvalifikacije za elito

Kidričevo, 25. maja - Nogometaši Triglava so si v zadnjem krogu 2. SNL priigrali priložnost, da se vrnejo v elitno druščino slovenskega nogometa. Z zmago 2:1 nad prvakom, Aluminijem iz Kidričevega so obdržali drugo mesto na razpredelnici in se uvrstili v dodatne kvalifikacije za dopolnitev Prve lige Telemach.