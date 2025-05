Mladi spidvejisti uspešni v kvalifikacijah za SP

Ljubljana, 25. maja - Mladi slovenski spidvejisti so konec tedna uspešno nastopili na kvalifikacijskih dirkah za svetovno prvenstvo SGP2 in SGP3. V prvem se je Anže Grmek s četrtim mestom v Pardubicah uvrstil v finalno serijo, v SGP3 pa sta bila v Krškem na drugem in tretjem mestu Sven Cerjak in Gregor Zorko ter si tudi privozila finale v tej kategoriji.