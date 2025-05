S slovesnostjo obeležili začetek prenove podnebnega observatorija na Kredarici

Kredarica, 26. maja - S položitvijo temeljnega kamna so danes slovesno obeležili začetek prenove podnebnega observatorija na Kredarici. Sodelovanje pri prenovi sta s podpisom potrdili ministrstvi za okolje, podnebje in energijo ter za obrambo, agencija za okolje ter uprava za zaščito in reševanje pa sta podpisali sporazum o nadaljnjem sodelovanju.