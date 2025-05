Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 25. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti promet upočasnjen na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zamuda je približno 20 minut. Zastoji so tudi na cesti Lucija - Izola in na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.