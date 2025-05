Vreme: Spremenljivo oblačno bo

Ljubljana, 25. maja - Zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno, na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, zjutraj sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, ki bo ponekod okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne v zahodnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter severnih smeri.

V sredo kaže na sprva sončno vreme, pozno popoldne se bodo začele od severa pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek. V četrtek kaže na deloma sončno vreme s kakšno popoldansko ploho ali nevihto.