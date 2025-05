Pregled - svet, 25. 5. (nedelja)

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina je bila tarča obsežnih ruskih napadov, s skupno 367 droni in raketami največjih v tri leta trajajoči vojni, v katerih je umrlo najmanj 12 ljudi. Na območju Kijeva so bili ubiti ptirje ljudi, v Žitomiru dva otroka in najstnik. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozval k okrepitvi pritiska na Rusijo s sankcijami, za močan mednarodni pritisk na Rusijo se je zavzela tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

KIJEV/MOSKVA - Rusija in Ukrajina sta zaključili izmenjavo 1000 vojnih ujetnikov, največ doslej, o kateri sta se dogovorili 16. maja v Istanbulu. Izmenjali sta si še po 303 vojake, sta potrdila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in rusko obrambno ministrstvo. V soboto sta strani izmenjali po 307 vojnih ujetnikov, pred tem pa v petek po 390 ljudi, od tega 270 vojnih ujetnikov in 120 civilistov.

GAZA/TEL AVIV - V Gazi so zabeležili najmanj 20 smrtnih žrtev novih izraelskih zračnih napadov na palestinsko enklavo, v zadnjih 24 jih je skupno umrlo 38. Več sto protestnikov se je medtem v soboto zbralo na ulicah Tel Aviva in pozvalo h končanju vojne v Gazi in osvoboditvi talcev, ki jih zadržuje palestinsko gibanje Hamas.

CANNES - Na 78. mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu je zlato palmo, najprestižnejšo nagrado festivala, v soboto prejel film Preprosta nesreča iranskega režiserja Džafarja Panahija. Ta je ob prevzemu zlate palme Irance pozval, naj pozabijo na razlike in si prizadevajo za svobodo.

NICA - Potem ko je prizorišče mednarodnega filmskega festivala Cannes v soboto v veliki meri ostal brez elektrike, je ponoči podoben izpad doživela še bližnja Nica. Brez elektrike je bilo začasno 45.000 gospodinjstev, pa tudi eno glavnih letališč v Franciji. Izpadu elektrike je botroval požar na transformatorju na zahodu Nice. Oblasti sumijo namerno povzročitev škode.

VARŠAVA - Več deset tisoč ljudi se je zbralo na ulicah Varšave na dveh ločenih shodih v podporo predsedniškima kandidatoma - desničar Karol Nawrocki in sredinski župan Varšave Rafal Trzaskowski se namreč po tesnem izidu prvega kroga prihodnjo nedeljo podajata v drugi krog predsedniških volitev.

MADRID - Madrid danes gosti zasedanja skupine podpornic uresničitve rešitve dveh držav Izraela in Palestine, na katerem sodeluje okrog 20 evropskih in arabskih držav ter organizacij. Gostitelj, španski zunanji minister Jose Manuel Albares Bueno se je ob začetku zavzel za ukrepe proti Izraelu, da bi ustavili vojno v Gazi.

RIM - Papež Leon XIV. je daroval mašo v papeški baziliki svetega Janeza Lateranskega, s čimer je tudi uradno postal rimski škof. Še pred tem se je srečal z rimskim županom Robertom Gualtierijem. Ta je ob tem podobno kot pred tem papež poudaril pomen miru.

CARACAS - V Venezueli potekajo parlamentarne in guvernerske volitve, na katerih se prepričljiva zmaga obeta Združeni socialistični stranki Venezuele (PSUV) dolgoletnega predsednika Nicolasa Madura. Glasovanje poteka v znamenju bojkota večine opozicije, ki meni, da pogoji za volitve niso izpolnjeni in da gre za farso.

BERN - Reševalci so v gorah blizu švicarskega smučarskega letovišča Zermatt na nadmorski višini okrog 4000 metrov našli trupla petih turnih smučarjev, je sporočila policija. Ta je sprožila preiskavo, podrobnosti o nesreči in žrtvah pa zaenkrat niso znane.

PJONGJANG - Severnokorejske oblasti so zaradi neuspele splavitve nove vojaške ladje minulo sredo pridržale tri ljudi. Glede na poročanje uradne državne agencije KCNA so prijele glavnega inženirja ladjedelnice Chongjin, kjer so ladjo zgradili, pa tudi vodjo gradnje in upravnega vodjo ladjedelnice. Poročilo trojico opisuje kot odgovorne za nesrečo.

STRASBOURG - Svet Evrope je evropske države v soboto pozval, naj ne spodkopavajo evropske konvencije o človekovih pravicah. Poziv je sledil odprtemu pismu Italije in osmih drugih držav EU, ki so v četrtek pozvale k ponovnemu razmisleku o evropski konvenciji o človekovih pravicah, zlasti glede migracij.

LONDON - Na Otoku je v državno upravljanje prešel prvi zasebni železniški prevoznik po sprejemu zakona o nacionalizaciji železniških storitev v državi, ki ga je lani pripravila laburistična vlada. V naslednjih dveh letih naj bi upravljanje železniških storitev v državi v celoti prešlo v javno last.

ZAGREB - Na območju nedokončane univerzitetne bolnišnice v zagrebškem naselju Blato je v soboto popoldne izbruhnil velik požar, ki ga je gasilcem šele po več urah uspelo spraviti pod nadzor, gorelo pa je nato še vso noč. Poškodovanih ni bilo, vzrok požara pa še ni znan. Na prizorišču se je z ognjenimi zublji borilo 140 gasilcev s 35 gasilskimi vozili.