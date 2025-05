Prva nosilka Sabalenka gladko v drugi krog OP Francije

Pariz, 25. maja - Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka se je po zmagi nad Rusinjo Kamilo Rahimovo s 6:1 in 6:0 gladko uvrstila v drugi krog odprtega prvenstva Francije. Belorusinja je tekmici petkrat odvzela začetni udarec in v dobri uri prišla do gladke zmage ter zanesljivo začela Roland Garros.