Ekipa Strike-1 iz Maribora ubranila državni naslov

Ljubljana, 25. maja - Ekipa Strike-1 iz Maribora je ubranila naslov prvaka prve slovenske lige v bowlingu (SBL). Igor Gaber, Luka Mežnar, Ivan Švarc, Milan Malek, Marko Hrovat, Janez Frešer in Jan Frajzman so slavili zmago pred ekipo Primorske, tretje je bilo Zagorje, so sporočili iz krovne slovenske zveze.