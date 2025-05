Vreme: Danes sprva delno jasno in sveže, popoldne pooblačitev

Ljubljana, 25. maja - Danes bo sprva sončno. Sredi dneva in popoldne se bo zmerno pooblačilo, več oblačnosti bo v severni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, ki bo ponekod okrepljen. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter severnih smeri. V sredo kaže na sončno in suho vreme. Topleje bo.

Vremenska slika: Iznad severnega Atlantika sega nad del zahodne Evrope proti našim krajem šibko območje visokega zračnega tlaka, topla fronta je dosegla kraje severno od Alp. Z vetrovi severnih smeri nad naše kraje doteka postopno toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno in južno od nas precej sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, v krajih severno od nas popoldne ni izključena kakšna ploha. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, ponekod ob zapihal severni veter. Predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo ob severnem Jadranu.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo obremenitev zaradi vremena majhna in le individualno izražena.