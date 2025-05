Panterji le še zmago oddaljeni od velikega finala NHL

Tampa, 25. maja - Hokejisti Florida Panthers, branilci naslova severnoameriške lige NHL, so v dvoboju na štiri zmage proti Carolina Hurricanes povedli že s 3:0. Panterji so dobili tudi tretjo tekmo finala vzhodne konference; tokrat so v domačem Sunrisu zmagali s 6:2, in si tretji zaporedni finale tekmovanja za Stanleyjev pokal lahko priborijo že v ponedeljek.