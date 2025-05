Volkovi v ligi NBA zaostrili finale zahoda

Minneapolis, 25. maja - Košarkarji Minnesota Timberwolves so na tretji tekmi finala zahodne konference lige NBA v domači dvorani premagali Oklahoma City Thunder s 143:101 in se uspešno vrnili v igro. Volkovi so pokazali povsem drugačen obraz kot na uvodnih dveh tekmah in v boju na štiri zmage zaostanek za gromom znižali na 1:2.