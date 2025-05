Restavrirano Poletje v školjki občinstvo ganilo že z uvodnimi takti

Ljubljana, 25. maja - V Ljubljani je bila v soboto zvečer premiera digitalno restavrirane različice filma Poletje v školjki, mladinske klasike iz 80. let prejšnjega stoletja v režiji Tuga Štiglica. Že uvodni takti so iz občinstva izvabili izraze nostalgične navdušenosti, po projekciji pa je sledil pogovor z zasedbo in ekipo filma.