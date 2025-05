Pregled - šport, 24. 5. (sobota)

NOVA GORICA - Kolesarska dirka po Italiji je danes v 14. etapi obiskala Slovenijo, a se v Novi Gorici ni končala po napovedih oziroma slovenskih željah. Po 195 kilometrih je ni odločil napovedani sprint glavnine, ampak je do zmage s pobegom prišel Danec Kasper Asgreen (EF Education EasyPost). Primož Roglič je proti vodilnemu Mehičanu izgubil dodatnih 48 sekund.

CELJE - Rokometaši velenjskega Gorenja so na tretji polfinalni tekmi lige NLB v gosteh premagali Celje Pivovarno Laško s 30:24 (14:4) in se z 2:1 v zmagah uvrstili v veliki finale, kjer se bodo pomerili z rokometaši ljubljanskega Slovana, ki so dobili obe polfinalni tekmi proti Trebanjcem.

ZAGREB - Kristjan Čeh je na mitingu zlate serije Svetovne atletike, ki se je začel v Zagrebu, z 72,34 v metu diska prepričljivo zmagal in popravil svoj slovenski rekord. S tem je sedaj šesti na svetu vseh časov.

VELENJE - Reli Velenje, drugo postajo sezone državnega prvenstva, je dobil branilec naslova državnega prvaka Rok Turk (Hyundai i20 rally2). Po 11 hitrostnih preizkušnjah relija v okolici Velenja je slavil z 21,8 sekunde naskoka pred nekdanjim prvakom Markom Grossijem (Citroen C3 rally2).

ŽENEVA - Srb Novak Đoković je v Ženevi osvojil jubilejno 100. lovoriko na turnirjih najvišje ravni. Doslej sta do tega mejnika prišla le dva tenisača; Američan Jimmy Connors, ki ima 109 naslovov, in Švicar Roger Federer s 103. Osemintridesetletni Beograjčan, ki je prav ta teden praznoval rojstni dan, je v finalu po hudem boju in več kot treh urah igre premagal Poljaka Huberta Hurkacza s 5:7, 7:6 in 7:6.

LIZBONA - Nogometašice Arsenala so drugič postale evropske klubske prvakinje. V finalu lige prvakinj v Lizboni so premagale branilke naslova in najboljšo ekipo zadnjih let Barcelono z 1:0.

STOCKHOLM - Hokejski reprezentanci ZDA in Švice se bosta borili za zlato medaljo na svetovnem prvenstvu elitne skupine na Švedskem. V polfinalu je ameriška ekipa v Stockholmu premagala gostitelje Švede s 6:2 (2:0, 2:0, 2:2), v večernem drugem polfinalu pa so Švicarji premagali Dansko s 7:0 (3:0, 1:0, 3:0). Veliki finale bo v nedeljo ob 20.20.

DALLAS - Lanski finalisti lige NHL Edmonton Oilers so dobili drugo tekmo finala zahodne konference. V Dallasu so slavili s 3:0 in po porazu na prvi tekmi s 3:6 izid v zmagah izenačili na 1:1. V boju na štiri zmage se serija zdaj seli v Kanado, ki bo gostila naslednji tekmi.

NEW YORK - Košarkarji Indiane so dobili tudi drugo tekmo finala vzhodne konference v ligi NBA. V Madison Square Gardnu so ugnali New York Knicks s 114:109 in povedli z 2:0 v zmagah. Serijo lahko zaključijo na domačem terenu v Indianapolisu, kjer bosta naslednja obračuna.