Po močnem rezultatu SDS na volitvah se bo koalicija po Janševih besedah sestavila sama

Ormož, 24. maja - SDS se še ne ukvarja s političnimi koalicijami, za to bo čas po volitvah, je ob zaključku kongresa stranke, ki so ga sicer močno že zaznamovali pogledi v volilno leto, medijem dejal prvak SDS Janez Janša. "Potrebujemo samo dobro volilno udeležbo, močan rezultat SDS in koalicija se bo potem sestavila sama po sebi," je prepričan Janša.