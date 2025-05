Kolesarje na Dirki po Italiji v Novi Gorici sprejela nepregledna množica

Nova Gorica, 24. maja - Za Novo Gorico in Gorico je bil današnji cilj 14. etape Dirke po Italiji pravi praznik. Nepregledne množice ljudi ob celotni trasi v Goriških Brdih in Novi Gorici, predvsem pa glasno navijanje za vse kolesarje. Seveda ni šlo brez vzklikov in navijaških transparentov z vzpodbudami za Primoža Rogliča kot tudi Jana Tratnika in Matevža Govekarja.