Izidi rokometne lige NLB

* Izidi: - skupina za prvaka: - polfinale: - sreda, 21. maj: Trimo Trebnje - LL Grosist Slovan 21:25 (10:12) (LL Grosist Slovan se je z 2:0 v zmagah uvrstil v finale) - sobota, 24. maj: Celje Pivovarna Laško - Gorenje Velenje 24:30 (4:14) (Gorenje se je z 2:1 v zmagah uvrstilo v finale) - za 5. mesto, druga tekma: - sobota, 24. maj: Krka - Slovenj Gradec 33:24 (16:10) (Slovenj Gradec je na prvi tekmi zmagal s 27:26) - za 7.mesto, druga tekma: - petek, 23. maj: Riko Ribnica - Urbanscape Loka 29:30 (14:13) (Urbanscape Loka je na prvi tekmi zmagala z 32:29) - liga za obstanek, zadnji krog: - petek, 23. maj: Koper - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 32:24 (13:10) Jeruzalem Ormož - Misteral Krško 34:25 (16:13) - lestvica: 1. Jeruzalem Ormož 6 3 1 2 176:171 13 (6) 2. Sviš Cugelj okna Iv. Gorica 6 3 1 2 173:172 11 (4) ---------------------------------------------------------------- 3. Koper 6 4 1 1 194:176 9 (0) ---------------------------------------------------------------- 4. Misteral Krško 6 0 1 5 165:189 3 (2)

* Opombe:

- v polfinalu in finalu skupine za prvaka se igra na dve zmagi

- v oklepajih so točke, ki so jih ekipe prenesle po prvem delu državnega prvenstva

- Misteral Krško je izpadel iz lige NLB, Koper se bo v dodatnih tekmah za obstanek pomeril z drugouvrščeno ekipo v 1. B SRL