Burno slavje v Neaplju, več ljudi poškodovanih

Neapelj, 24. maja - Navijači Napolija so po zmagi nad Cagliarijem (2:0) vso noč praznovali drugi zaporedni naslov italijanskega prvaka, a rajanje so pokvarili številni incidenti. Kot poroča tamkajšnja policija je bilo veliko ljudi poškodovanih v pretepih, napadih z nožem in pri prižiganju pirotehničnih sredstev.