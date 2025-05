Vreme: Zvečer se bo ozračje umirilo

Ljubljana, 24. maja - Zvečer se bo ozračje umirilo. Ponoči bo precej jasno, zjutraj bo nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 9, v mraziščih na Notranjskem malo pod 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sprva večinoma sončno. Popoldne se bo od severozahoda zmerno pooblačilo, več oblačnosti bo v severni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: v ponedeljek bo delno jasno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. V torek bo prehodno več oblačnosti, predvsem popoldne bodo znova možne krajevne padavine. Topleje bo.

Vremenska slika: nad Alpami in našimi kraji se krepi območje visokega zračnega tlaka. Pri tleh k nam z vzhodnimi vetrovi doteka bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo sprva pretežno jasno, proti jutru se bo v krajih severno od nas rahlo pooblačilo. V nedeljo bo v krajih vzhodno in južno od nas precej sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, vendar suho.