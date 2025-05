Mariborski kmetijski zavod 59. zapored ocenil vinsko letino

Maribor, 25. maja - Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor so ta teden pripravili ocenjevanje vinskega letnika 2024 na območju vinorodne dežele Podravje. Tradicionalnega ocenjevanja, ki je potekalo 59. zapored, se je udeležilo 60 vinarjev, ki so strokovni komisiji oddali 126 vzorcev vin, med njimi letos 15 penin. Vinski letnik so ocenili z oceno prav dobro plus.