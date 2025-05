Pregled - svet, 24. 5. (sobota)

KIJEV/MOSKVA - Rusija je z brezpilotnimi letali in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerih je bilo ranjenih najmanj 15 ljudi, so sporočile ukrajinske oblasti. Zaradi napadov je izbruhnilo več požarov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je po ruskih napadih z 250 brezpilotnimi letali in 14 balističnimi raketami za Ukrajino težka noč. Tarča napadov so bile tudi Odesa, Vinica, Sumi, Harkov, Donetsk in Dnipro, vsi napadi pa so bili usmerjeni na civiliste, je dodal. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so ponoči nad ruskim ozemljem uničili skoraj sto ukrajinskih dronov.

MOSKVA/KIJEV - Rusija in Ukrajina sta nadaljevali izmenjavo ujetnikov, v okviru katere naj bi do nedelje izmenjali vsaka po tisoč vojnih ujetnikov. Po navedbah Moskve in Kijeva sta jih izmenjali še po 370. Rusija bo po končani obsežni izmenjavi ujetnikov Ukrajini pripravljena poslati dokument, v katerem bodo opisani njeni pogoji za dolgoročni mirovni sporazum, je v petek sporočil ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

GAZA - V izraelskih napadih na območju Gaze je bilo od petka zvečer ubitih najmanj 21 ljudi, ob sklicevanju na zdravstvene vire poroča palestinska tiskovna agencija WAFA. V palestinsko enklavo je pred tem v petek prispelo nekaj več kot 80 tovornjakov s hrano, moko, zdravstveno opremo in zdravili. Številne mednarodne organizacije opozarjajo, da količina pomoči, za katero je Izrael doslej odobril vstop, niti približno ne zadošča za tamkajšnje potrebe. Po navedbah ZN bi na območju Gaze potrebovali najmanj 500 tovornjakov s humanitarno pomočjo dnevno, da bi zagotovili zadostno oskrbo za tamkajšnje prebivalce.

BRUSELJ - Trgovina med ZDA in EU mora temeljiti na medsebojnem spoštovanju, ne na grožnjah, je v petek zvečer v odzivu na predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa za uvedbo 50-odstotnih carin na uvoz iz unije zapisal evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič. Komisar, ki je govoril z ameriškim ministrom za trgovino Howardom Lutnickom in trgovinskim predstavnikom ZDA Jamiesonom Greerjem, je zapisal še, da je EU v trgovinskih pogovorih z ZDA popolnoma zavezana sklenitvi dogovora, ki bo ustrezal obema stranema. Unija je pripravljena braniti svoje interese, je dodal v objavi na družbenem omrežju X.

WASHINGTON/ISTANBUL - ZDA so ukinile gospodarske sankcije proti Siriji, sta v petek sporočila State Department in ministrstvo za finance. Sankcije je Washington uvedel proti nekdanjemu režimu predsednika Bašarja al Asada, njihovo ukinitev pa je prejšnji teden med obiskom v Savdski Arabiji napovedal predsednik Donald Trump. Sirija je odpravo sankcij pozdravila kot pozitiven korak, ki ji bo pomagal pri okrevanju po vojni. Odpravo sankcij je pozdravil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je sprejel začasnega sirskega predsednika Ahmeda al Šaro.

BEOGRAD - Srbski policisti so v petek med poostrenim nadzorom v bližini meje s Hrvaško odkrili skupino migrantov. Ti so streljali na policiste, v izmenjavi ognja pa je bil ubit eden od prebežnikov, je sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Štiri druge osebe so aretirali, več ljudi pa je pobegnilo in jih policija še išče. Incident se je zgodil med policijsko akcijo v bližini mesta Šid ob hrvaški meji.

HONGKONG - Hongkong bo na svojih univerzah odprl več vpisnih mest za tuje študente, so v petek sporočile tamkajšnje oblasti. Odločitev so sprejeli potem, ko je ameriška vlada univerzi Harvard v četrtek prepovedala vpisovanje tujih študentov. Ministrica za izobraževanje Christine Choi je v izjavi zapisala, da je pristojno ministrstvo že pozvalo vse univerze v Hongkongu, da mednarodnim študentom, ki jih je prizadela ameriška politika sprejemanja tujih študentov, zagotovijo olajšave.

CARACAS - V Venezueli so pred nedeljskimi parlamentarnimi in regionalnimi volitvami oblasti pridržale več deset opozicijskih politikov, aktivistov in novinarjev. Kot je v petek na družbenem omrežju X sporočila vodja opozicije Maria Corina Machado, so pridržali tudi njenega tesnega sodelavca Juana Pabla Guanipa. Aretacijo Guanipe je potrdil tudi notranji minister Diosdado Cabello. Kot je dejal, je obtožen vodenja skupine, ki naj bi načrtovala teroristične napade, da bi preprečila glasovanje.

WASHINGTON - Ameriško ministrstvo za pravosodje odstopa od kazenskega pregona izdelovalca letal Boeing, ki se je zaradi dveh velikih nesreč boeingov 737 max, v katerih je skupaj umrlo 346 ljudi, začel v času administracije predsednika Joeja Bidna, poročajo ameriški mediji. Ministrstvo za pravosodje je včeraj namreč obvestilo sodišče, da bo od kazenskega pregona letalskega velikana zaradi zavajanja regulatorjev pred omenjenima nesrečama odstopilo, če bo Boeing plačal in vložil 1,1 milijarde dolarjev.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek podpisal štiri izvršne ukaze za deregulacijo in povečanje proizvodnje jedrske energije v ZDA, poroča televizija NBC. Ukaz predvideva gradnjo novih jedrskih elektrarn na zveznih zemljiščih, povečanje obsega izkopa urana in njegovega bogatenja ter reforme pri jedrskih raziskavah in nadzoru v sektorju.