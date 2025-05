V Venezueli pred nedeljskimi volitvami množične aretacije predstavnikov opozicije

Caracas, 24. maja - V Venezueli so pred nedeljskimi parlamentarnimi in regionalnimi volitvami oblasti pridržale več deset opozicijskih politikov, aktivistov in novinarjev. Kot je v petek na družbenem omrežju X sporočila vodja opozicije Maria Corina Machado, so pridržali tudi njenega tesnega sodelavca Juana Pabla Guanipa, poročajo tuje tiskovne agencije.