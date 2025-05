Poljska predsedniška kandidata na soočenju o migracijski politiki

Varšava, 24. maja - Pred drugim krogom predsedniških volitev na Poljskem je v petek potekalo zadnje televizijsko soočenje obeh predsedniških kandidatov. Desničar Karol Nawrocki in sredinski župan Varšave Rafal Trzaskowski sta se spopadla glede migracijske politike, pokazala so se njuna razhajanja glede deportacij in integracije migrantov, poročajo agencije.