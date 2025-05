Dallas, 24. maja - Lanski finalisti lige NHL Edmonton Oilers so dobili drugo tekmo finala zahodne konference. V Dallasu so slavili s 3:0 in po porazu na prvi tekmi s 3:6 izid v zmagah izenačili na 1:1. V boju na štiri zmage se serija zdaj seli v Kanado, ki bo gostila naslednji tekmi.