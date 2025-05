Trump podpisal ukaz za povečanje proizvodnje jedrske energije

Washington, 24. maja - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek podpisal štiri izvršne ukaze za deregulacijo in povečanje proizvodnje jedrske energije v ZDA, poroča televizija NBC. Ukaz predvideva gradnjo novih jedrskih elektrarn na zveznih zemljiščih, povečanje obsega izkopa urana in njegovega bogatenja ter reforme pri jedrskih raziskavah in nadzoru v sektorju.