Novo Trumpovo rožljanje s carinami pika na i slabega tedna na Wall Streetu

New York, 24. maja - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili negativen teden. Med razlogi je bilo omajano zaupanje finančnih trgov v javnofinančno vzdržnost ZDA, predsednik Donald Trump pa je nato v petek še zagrozil z novimi carinami, med drugim 50-odstotnimi na uvoz blaga iz EU. Vsi trije osrednji indeksi so tako spet padli nižje, kot so bili ob koncu 2024.