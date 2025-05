Pregled - šport, 23. 5. (petek)

VINZENZA - Danec Mads Pedersen je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Italiji. Na 180 km dolgi trasi od Roviga do Vicenze je bil najboljši v sprintu navkreber. Slovenski as Primož Roglič je končal nekaj sekund za zmagovalcem na šestem mestu. V skupnem seštevku ostaja na petem, je pa za nekaj sekund vodstvo povečal Mehičan Isaac del Toro.

POZNANJ - Drugi tekmovalni dan svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Poznanju je s četrtim mestom navdušil bohinjski kajakaš Anže Pikon, ki je kolajno na 200 metrov zgrešil za vsega dve desetinki. Preostali slovenski čolni, ki so nastopili v petkovem sporedu, so se uvrstili v nadaljnjo fazo tekmovanja.

VRHNIKA - Ekipa vrhniškega Silika je novi državni prvak v dvoranskem nogometu. Na četrti tekmi finalne serije je v domači dvorani s 3:2 premagala Dobovec in serijo dobila s 3:1 v zmagah. Za Vrhničane je to po dveh zaporednih porazih v zadnjih dveh finalnih serijah proti istemu tekmecu prvi naslov državnega prvaka, Dobovec ostaja pri sedmih.

LJUBLJANA - Košarkarji Ilirije so zadnji polfinalisti domačega državnega prvenstva lige OTP banke. V odločilni tretji tekmi četrtfinala so v Ljubljani po podaljšku premagali Šentjur s 94:89 in se bodo na prvi polfinalni tekmi v ponedeljek, 26. maja, v Novem mestu pomerili s Krko. Cedevita Olimpija v drugem polfinalnem paru vodi z 1:0 v zmagah proti Termam Olimia.

MARIBOR - Slovenske košarkarice so v pripravah na junijsko evropsko prvenstvo na prvi pripravljalni tekmi v mariborski dvorani Lukna z 78:77 premagale Portugalsko. V nedeljo z istimi tekmicami še za zaprtimi vrati.

ABU DABI - Košarkarji Monaca so drugi finalisti zaključnega turnirja evrolige, ki poteka v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. V polfinalu so premagali grški Olympiakos z 78:68. Pred tem so igralci istanbulskega Fenerbahčeja premagali atenski Panathinaikos, branilca naslova, z 82:76. Finale bo v nedeljo ob 19. uri. Med trojico delivcev pravice v drugem polfinalu je bil tudi slovenski sodnik Milan Nedović, ki na tako velikem in pomembnem tekmovanju prvič.

PARIZ - Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je ostala brez nastopa v glavnem žrebu odprtega prvenstva Francije. V zadnjem, tretjem krogu kvalifikacij je na igriščih Rolanda Garrosa po uri in 20 minutah izgubila proti Italijanki Lucrezii Stefanini s 3:6, 2:6. Danes je brez mesta v glavnem delu žreba ostala tudi Kaja Juvan, ki je morala priznati premoč Kanadčanki Victorii Mboko s 5:7, 3:6. Tamara Zidanšek je izpadla v drugem krogu kvalifikacij proti Ukrajinki Juliji Starodubcevi.

ZAGREB - Ljubljanska atletinja Lia Apostolovski je na 75. memorialu Borisa Hanžekovića v skoku v višino zasedla sedmo mesto z 1,84 metra. Zmagala je Angelina Topić iz Srbije, ki je edina preskočila 1,94 m.

MARID - Italijanski nogometni trener Carlo Ancelotti zapušča španski prvoligaški klub Real Madrid, je danes kraljevi klub potrdil na svoji spletni strani. Na mestu glavnega trenerja bo Ancelottija predvidoma zamenjal Xabi Alonso.

ŽENEVA - Srb Novak Đoković in Poljak Hubert Hurkacz sta finalista teniškega turnirja serije ATP 250 v Ženevi z nagradnim skladom 596.035 evrov. Hurkacz bo lovil deveto lovoriko v karieri, hkrati pa bo skušal preprečiti 38-letnemu Srbu, da bi prišel do jubilejne 100. Pred Beograjčanom sta v tem pogledu le Američan Jimmy Connors (109) in Švicar Roger Federer (103).