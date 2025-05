Newyorške borze končale v rdečem

New York, 23. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili s padci. Analitiki kot glavni razlog izpostavljajo današnji predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi 50-odstotnih carin na uvoz iz EU in uvedbi 25-odstotnih carin na uvoz pametnih telefonov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.