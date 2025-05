Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 5.)

Ljubljana, 23. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izvozu telekomunikacijske opreme slovenske podružnice tehnološkega konzorcija Kontron v Rusijo prek njegove ruske podružnice konec leta 2023. Poročale so tudi o začetku državnozborskega postopka za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo, ki so ga poslanci izglasovali s tesno dvotretjinsko večino.