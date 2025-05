V Hamburgu za naslov Rubljov in Cobolli

Hamburg, 23. maja - V finalu teniškega turnirja ATP 500 v Hamburgu se bosta merila tretji nosilec Rus Andrej Rubljov, najboljši na turnirju leta 2020, in Italijan Flavio Cobolli. Rus je v polfinalu s 6:1 in 6:4 ugnal Kanadčana Felixa Augerja-Aliassimeja, Italijan pa je imel težje delo, Argentinca Tomasa Etcheverryja je strl po treh nizih, izid je bil 2:6, 7:5 in 6:4.