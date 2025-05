V ponedeljek začetek obnove igrišča in kotalkališča v Bloudkovem parku

Ljubljana, 25. maja - V ponedeljek bo Mestna občina Ljubljana začela obnovitvena dela v Bloudkovem parku v Tivoliju. Prenovili bodo tamkajšnje otroško igrišče, kotalkališče in njegovo okolico ter uredili poti za pešce med območjema. V času del bo igrišče zaprto, a bo zagotovljen dostop do bližnjih športnih objektov. Dela bodo zaključili predvidoma do konca oktobra.