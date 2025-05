Objavljen razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev ter radijskih programov romske skupnosti

Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje programov in projektov romskih društev je 50.000 evrov. Z razpisom želijo v svetu spodbuditi izvajanje programov in projektov romskih društev na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega sodelovanja, spodbujanja enakosti in izobraževanja. Prav tako želijo spodbujati programe in projekte na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete. Spodbuditi pa želijo tudi programe ozaveščanja ter boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu, je razvidno iz uradnega lista.

Z razpisom za sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, želijo med drugim spodbuditi programe, ki zagotavljajo uravnoteženo prikazovanje romske tematike iz različnih zornih kotov. Prav tako želijo podpreti programe, ki zagotavljajo utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov, ter programe, ki vključujejo pozitivne primere medsebojnega sobivanja v lokalnem okolju. Razpis za sofinanciranje radijskih programov je vreden okvirno 88.000 evrov, je navedeno v objavi.

Prijavitelji morajo vloge za oba razpisa oddati do 23. junija. Vloge morajo oddati po pošti na naslov Sveta romske skupnosti RS.