Pregled - svet, 23. 5. (petek)

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je predlagal uvedbo 50-odstotnih carin na uvoz iz EU z junijem. Kot je zapisal na družbenem omrežju Truth Social, pogajanja z EU "ne vodijo nikamor". Ob tem je ponovil očitek, da je bila EU ustanovljena z namenom izkoriščati ZDA na trgovinskem področju. Delnice na pomembnejših borzah v Evropi so se po novih grožnjah večinoma pocenile.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina in Rusija sta izvedli prvo fazo obsežne izmenjave zapornikov, dogovorjene v Istanbulu prejšnji teden, pri čemer sta izmenjali po 270 vojakov in 120 civilistov z obeh strani. Medsebojni spopadi in napadi se medtem nadaljujejo.

MOSKVA - Ruska vojska si prizadeva za vzpostavitev varovalnega pasu ob meji z Ukrajino, je v četrtek povedal ruski predsednik Vladimir Putin. Pri tem sicer ni navedel natančne lokacije in velikosti pasu. Ukrajina je bila do odločitve ruskega predsednika kritična in opozorila, da so takšne izjave še en dokaz, da Moskva ne zanima mir.

GAZA/NEW YORK - V izraelskih napadih je bilo ubitih najmanj 16 ljudi. V palestinsko enklavo je pred tem v četrtek prispelo nekaj več kot sto tovornjakov s humanitarno pomočjo. Po navedbah ZN bi na območju Gaze potrebovali najmanj 500 tovornjakov s humanitarno pomočjo dnevno, da bi zagotovili zadostno oskrbo za tamkajšnje prebivalce. Palestinci preživljajo morda najbolj okrutno fazo vojne, je dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.

TEL AVIV/PARIZ/LONDON - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek obtožil voditelje Francije, Združenega kraljestva in Kanade, da so na strani palestinskega gibanja Hamas, potem ko so ti pred dnevi pozvali k ustavitvi izraelske ofenzive v Gazi in odpravi blokade pomoči. Izraelu so tudi zagrozili z ukrepi. V Londonu in Parizu izraelske obtožbe zavračajo.

HAMBURG - V napadu z nožem na glavni železniški postaji je bilo ranjenih 12 ljudi. Policija je osumljenca pridržala, motiv za napad ni znan. Po navedbah reševalcev je smrtno ogroženih najmanj šest žrtev.

RIM - Potekal je peti krog posrednih pogajanj med Iranom in ZDA o jedrskem programu Teherana. Omanski zunanji minister, ki je bil znova posrednik v pogovorih, je sporočil, da sta strani na pogovorih dosegli nekaj napredka. Obenem je izrazil upanje, da bodo preostala nerešena vprašanja razjasnili v prihodnjih dneh.

PRIŠTINA/SKOPJE - Kosovo potrebuje delujoče institucije, ki bodo lahko učinkovito izvajale reforme, je v četrtek med obiskom povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Prav tako pa je naznanila, da je EU začela postopno odpravljati ukrepe proti Kosovu, ki jih je uvedla zaradi pomanjkljivega ravnanja oblasti pri umiritvi napetosti na večinsko srbskem severu države. Severno Makedonijo je danes ob koncu mini turneje pozvala, naj vztraja na evropski poti. Potrdila je tudi pogovore o možnih rešitvah za premagovanje ovir zaradi dvostranskih vprašanj. Trenutno namreč makedonsko približevanje uniji blokira Bolgarija.

PRIŠTINA - Na Kosovu je propadel že dvajseti poskus novega sklica skupščine, potem ko na seji niso dosegli kvoruma. Kosovo je tako že več kot tri mesece po parlamentarnih volitvah še vedno brez predsednika parlamenta in nove vlade. Naslednji poskus bo v nedeljo.

BEOGRAD - Trije aktivisti, obtoženi ogrožanja ustavne ureditve, ostajajo v priporu, je v četrtek odločilo sodišče v Novem Sadu. K njihovi izpustitvi na prostost že od minulega tedna pozivajo študenti in državljani. Študenti so protestirali tudi pred vladnim poslopjem v prestolnici, in sicer za zaščito avtonomije univerz.

SKOPJE - V Severni Makedoniji so zabeležili dva potrjena primera okužbe z virusom mpox. Kot so pojasnili, sta okužena moška, nobeden od njiju pa naj ne bi bil na potovanju. To je prvič, da so v državi zabeležili primer okužbe z mpox.

RIM - Skupina članic EU je v četrtek v odprtem pismu pozvala k ponovnemu razmisleku o evropski konvenciji o človekovih pravicah, zlasti glede migracij. Podpisnice pisma menijo, da je čas za razpravo o tem, kako mednarodne konvencije ustrezajo izzivom današnjega časa in kako Evropsko sodišče za človekove pravice razlaga konvencijo. Podpisnice pisma so Italija, Danska, Avstrija, Belgija, Estonija, Latvija, Litva, Poljska in Češka.

WASHINGTON - Ameriška vlada predsednika Donalda Trumpa je univerzi Harvard v četrtek odvzela možnost vpisovanja tujih študentov. Gre za stopnjevanje spora med vlado in najstarejšo ameriško univerzo. Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je sporočila, da se je vlada za to odločila, ker univerza ne spoštuje zakonov. Harvard je potezo označil za nezakonito in sprožil tožbo. Sodišče je začasno blokiralo vladni ukrep.

WASHINGTON/PORT SUDAN - ZDA so v četrtek uvedle sankcije proti Sudanu zaradi domnevne uporabe kemičnega orožja proti uporniškim Silam za hitro podporo RSF. Sudan očitke zavrača in Washingtonu očita sodelovanje z RSF.