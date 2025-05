Zmagovalki programa Varno na kolesu sta OŠ Srečka Kosovela Sežana in OŠ Toneta Tomšiča Knežak

Ljubljana, 23. maja - Zmagovalki 13. sezone programa Varno na kolesu sta Osnovna šola (OŠ) Srečka Kosovela Sežana in OŠ Toneta Tomšiča Knežak. Učenci so nagrade prejeli danes na zaključni prireditvi v SiTi teatru v Ljubljani. Organizatorji so ob tem poudarili, da to ni le projekt, temveč dolgoročna zaveza k ustvarjanju varnejšega prometnega okolja za otroke.