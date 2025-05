Čeferin ob pogledu na lansko leto izpostavil manj neuresničenih ustavnih odločb

Ljubljana, 23. maja - Ustavno sodišče je lani izpolnilo z ustavo in zakonom opredeljene dolžnosti najvišjega varuha človekovih pravic in svoboščin ter ustavnosti in zakonitosti, je ob izdaji letnega poročila ocenil njegov predsednik Rok Čeferin. Kritičen je do nesprejetja ustavnih sprememb za razbremenitev sodišča. Pozdravlja pa zmanjšanje števila neuresničenih odločb.