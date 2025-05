Prihodnji teden v parlamentu: Poslanci na izredni seji o povečanju sredstev za razvoj in investicije v izobraževanju

pripravila Lea Majcen

Ljubljana, 25. maja - Poslanci bodo na izredni seji v torek med drugim obravnavali predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki prinaša financiranje razvoja in investicij, vezano na BDP. Na mizi odbora DZ za gospodarstvo bo predlog novele zakona o gostinstvu, na seji ustavne komisije DZ pa spremembe ustave pri imenovanju vlade.