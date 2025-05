V Severni Makedoniji prva primera okužbe z virusom mpox

Skopje, 23. maja - V Severni Makedoniji so zabeležili dva potrjena primera okužbe z virusom mpox, je danes sporočil Inštitut za javno zdravje v Skopju. Kot so pojasnili, sta okužena moška, nobeden od njiju pa naj ne bi bil na potovanju. To je sicer prvič, da so v državi zabeležili primer okužbe z mpox, poroča francoska tiskovna agencija AFP.