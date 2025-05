V Turčiji pridržali slovenskega častnega konzula in direktorja podjetja Yapi Merkezi

Istanbul/Ljubljana, 23. maja - Turški organi so v okviru preiskave korupcije pridržali direktorja podjetja Yapi Merkezi in slovenskega častnega konzula v Istanbulu Mustafo Basarja Ariogluja, danes poroča turška tiskovna agencija Anadolu. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) so za STA potrdili, da so o zadevi obveščeni in da bodo pozorno spremljali razvoj dogodkov.