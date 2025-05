V javni obravnavi predlog novele zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja

Ljubljana, 23. maja - Ministrstvo za visoko šolstvo je v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Z novelo sledijo načrtovani ratifikaciji svetovne konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij zaradi prehajanja k elektronskemu poslovanju in povečanega števila razseljenih oseb, so navedli na ministrstvu.