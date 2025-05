Vreme: Do večera bodo padavine ponehale

Ljubljana, 23. maja - Do večera bodo padavine na jugovzhodu ponehale. Ponoči se bo povsod razjasnilo. V soboto zjutraj bo sveže, čez dan bo povečini sončno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Do večera bodo tudi padavine na jugovzhodu ponehale. Ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutro bo sveže, temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V soboto bo sprva pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti države nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V goratem svetu bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj povečane oblačnosti. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bodo nastale krajevne plohe. V torek bo zmerno oblačno s popoldanskimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.

Vremenska slika: Vremenska fronta je prešla Slovenijo in se je pomaknila proti vzhodni Evropi. K nam z vetrovi severnih smeri doteka hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bo ponekod v sosednjih pokrajinah Hrvaške še rahlo deževalo. Ponoči pa se bo povsod razjasnilo. Zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. V soboto bo povečini sončno. V Alpah bo popoldne nastalo nekaj ploh. V Kvarnerju bo še pihala zmerna burja.