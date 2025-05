Gorski reševalci v četrtek na območju Triglava reševali tujca

Mojstrana, 23. maja - Gorski reševalci iz Mojstrane in Kranjske Gore so v četrtek pomagali dvema tujcema, ki sta se neustrezno opremljena in obuta za hojo v visokogorju odpravila iz Vrat po Tominškovi poti proti Kredarici. Enemu od njiju je na poti zdrsnilo, gorski reševalci pa so oba prezebla pohodnika, ki sicer nista bila poškodovana, pospremili v dolino.