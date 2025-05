Ljubljanska borza: Indeks izgubil več kot odstotek

Ljubljana, 23. maja - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes znižal za 1,12 odstotka, pri čemer so se delnice Cinkarne Celje pocenile za več kot tri odstotke, NLB pa za več kot dva. Borzni posredniki so sklenili za nekaj manj kot 5,8 milijona evrov poslov, od tega za po krepko več kot milijon evrov z delnicami Zavarovalnice Triglav in NLB.